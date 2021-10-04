أوتريخت يوقف انتصارات أياكس في الدوري الهولندي

المصدر: د ب أ

أوقف أوتريخت سلسلة انتصارات مضيفه أياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / صفر أمس الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت أمس عن فوز أيندهوفن على ضيفه سبارتا روتردام 2 / 1، وفيتيسه آرنهيم على ضيفه فينورد روتردام بنفس النتيجة، وألكمار على مضيفه كامبور 3 / 1.

وتجمد رصيد أياكس، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 19 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، فيما تقدم أوتريخت، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، للمركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتقمص دجانجو فارميردام دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف أوتريخت الوحيد في الدقيقة 77، ليقود فريقه لإيقاف انتصارات أياكس التي استمرت في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة.

وتقدم أيندهوفن، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، للمركز الثاني بترتيب البطولة، عقب تغلبه 2 / 1 على ضيفه سبارتا روتردام.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد سبارتا روتردام عند ست نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وانتظر أيندهوفن حتى الدقيقة 82، ليحرز لاعبه إبراهيم سنجاري الهدف الأول، فيما أضاف ريان توماس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، وتكفل الألماني لينارت ثاي بإحراز هدف سبارتا الوحيد في الدقيقة 90.

واستعاد فيتيسه آرنهيم نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه فينورد.

وارتفع رصيد فيتيسه، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع فورتانا سيتارد، إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد فينورد عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم فيتيسه مبكرا عن طريق البلجيكي لويس أوبيندا في الدقيقة السادسة، لكن جوس نيل منح التعادل لفينورد في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد أوبيندا لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لفيتيسه في الدقيقة 46، قبل أن ينهي أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مانوش بيرو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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