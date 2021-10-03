نابولي ينتفض أمام فيورنتينا ليحافظ على سجله المثالي

المصدر: رويترز

عوض نابولي تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ويبقى الفريق الوحيد الذي حقق علامة النجاح الكاملة بمسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

بدأ المتصدر ببطء وتعرض للعقاب في الدقيقة 28 حين وضع لوكاس مارتينيز فيورنتينا في المقدمة عن استحقاق.

وكان الهدف جرس انذار لنابولي وتعادل هيرفينج لوزانو بعد عشر دقائق وذلك بعد أن تصدى بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا ببراعة لركلة جزاء نفذها لورينتسو إنسيني.

وكان بإمكان فيكتور أوسيمن منح التقدم لنابولي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة هوائية رائعة لكن الزوار لم ينتظروا كثيرا لإكمال الانتفاضة في الشوط الثاني وانتزعوا التقدم عبر أمير رحماني في الدقيقة 50.

وأتيحت لنابولي بعض الفرص لتوسيع الفارق لكنه نجح في تأمين الانتصار السابع في سبع مباريات بالدوري ليظل في الصدارة بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

ويبقى فيورنتينا في المركز الخامس بعد الهزيمة الثالثة هذا الموسم

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