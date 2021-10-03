توتنهام يهزم أستون فيلا وبرينتفورد يسقط ويستهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

وضع توتنهام هوتسبير حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه أستون فيلا اليوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز برينتفورد على مضيفه ويستهام يونايتد 2 / 1، فيما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ليستر سيتي 2 / 2.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 12 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وبادر توتنهام بالتسجيل عن طريق بيير إيميل هويبرج في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل أولي واتيكنز لمصلحة أستون فيلا في الدقيقة 67.

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما تقدم توتنهام بهدف ثان جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ماثيو تارجيت، مدافع أستون فيلا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

واستمر ليستر سيتي في مسلسل نزيف النقاط في المسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه كريستال بالاس.

وأصبح ليستر، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، في المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام كريستال، صاحب المركز الرابع عشر.

وأنهى ليستر سيتي الشوط الأول متقدما بثنائية حملا توقيع النيجيري كيليتشي إيهياناتشو وجيمي فاردي، الذي أحرز هدفه السادس في البطولة هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافي المسابقة، في الدقيقتين 31 و37 على الترتيب.

وانتفض كريستال بالاس في الشوط الثاني، مستغلا تراجع أداء لاعبي ليستر، ليدرك التعادل بعدما سجل هدفين عن طريق ميشال أوليس وجيفري شلوب في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب.

وواصل برينتفورد، الوافد الجديد للمسابقة، مفاجآته في البطولة، بعدما حقق انتصارا قاتلا 2 / 1 على مضيفه ويستهام يونايتد.

وارتفع رصيد برينتفورد، الذي تلقى خسارة واحدة فقط خلال مشواره في البطولة هذا الموسم حتى الآن، إلى 12 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم برينتفورد بهدف سجله الفرنسي بريان مبيومو في الدقيقة 20، غير أن جارود بوين أحرز هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 80.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1، أحرز يوان ويسا هدف الفوز القاتل لبرينتفورد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.



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