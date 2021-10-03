بولونيا يزيد محن لاتسيو

المصدر: د ب أ

فاز فريق بولونيا على ضيفه لاتسيو 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فيرونا 4 / صفر على ضيفه سبيزيا، وتعادل سامبدوريا 3 / 3 مع ضيفه أودينيزي.

وسجل أهداف بولونيا موسى بارو، وأرثور ثيات ، وآرون هيكي في الدقائق 14 و17 و68.

وشهدت المباراة طرد فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو في الدقيقة 77.

ورفع بولونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وواصل سامبدوريا عجزه عن تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله 3 / 3 مع ضيفه أودينيزي، الذي أنهى مسلسل هزائمه الذي استمر خلال لقاءاته الثلاثة الماضية في المسابقة.

وأصبح سامبدوريا في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف أودينيزي، صاحب المركز الثالث عشر.

وحقق فيرونا فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم، بعد انتصاره الكبير 4 / صفر على ضيفه سبيزيا.

وارتفع رصيد فيرونا إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.



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