جيل ينضم لتشكيلة إسبانيا بديلا للمصاب يورينتي

المصدر: رويترز

انضم برايان جيل مهاجم توتنهام هوتسبير لتشكيلة منتخب إسبانيا الذي يستعد لنهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بديلا لماركوس يورنتي لاعب وسط أتليتيكو مدريد الذي خرج من المنتخب بسبب الإصابة.

وقال أتليتيكو مدريد اليوم الاحد إن يورينتي تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه 2-صفر الليلة الماضية على برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبهذا أصبح يورينتي ثاني لاعب يخرج من تشكيلة المدرب لويس إنريكي بعد بيدري لاعب برشلونة الذي تعرض لإصابة مماثلة وحل لاعب سيلتا فيجو برايس منديز بديلا له.

وستلتقي إسبانيا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية الأربعاء المقبل مع إيطاليا صاحبة الضيافة.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى ستلتقي بلجيكا مع فرنسا بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية الأحد المقبل.



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