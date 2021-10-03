نيس يبقى في المربع الذهبي للدوري الفرنسي بفوز على بريست

المصدر: رويترز

واصل نيس مطاردة المتصدر باريس سان جيرمان بعد تسجيل هدف في كل شوط عبر المدافعين جان-كلير توديبو ومالفن بارد خلال فوزه 2-1 على ضيفه ستاد بريست المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس السبت.

وارتقى نيس للمركز الثالث برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات بفارق ثماني نقاط عن سان جيرمان، الذي يزور ستاد رين اليوم الأحد، وبفارق نقطتين خلف لانس صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

ويبقى بريست، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول بالدوري هذا الموسم، في المركز 19 بأربع نقاط من تسع مباريات.

وكان يتعين على نيس المسيطر زيادة الفارق لكنه واجه تألقا من حارس بريست ماركو بيزوت كما غابت الدقة في إنهاء بعض الهجمات.

وتصدى بيزوت لضربتي رأس من أندي ديلور مبكرا وسدد كالفن ستينجس خارج المرمى على مسافة مترين قبل أن يهز توديبو الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

وسدد المدافع في المرمى الخالي بعد سقوط الكرة من بيزوت عقب اصطدامه بزميل.

وسدد ستينجس في العارضة وأهدر أمين جويري فرصتين في بداية الشوط الثاني قبل أن يمرر كرة عرضية إلى الظهير الأيسر بارد ليحولها برأسه إلى الشباك بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

وقلص فرانك أونورا الفارق للزوار في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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