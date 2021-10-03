الإنتر يتقدم لوصافة الكالتشيو ويوفنتوس يلدغ تورينو بهدف قاتل

المصدر: د ب أ

تقدم فريق إنتر ميلان حامل اللقب لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه ساسولو 2 /1 أمس السبت في المرحلة السابعة.

واقتنص فريق يوفنتوس فوزا قاتلا من مضيفه تورينو 1 /صفر في مباراة الديربي التي جمعت بينهما.

وفي مباراة ثالثة، حقق فريق ساليرنيتانا فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه جنوه 1 /صفر.

وعلى استاد مابي، تقدم دومينيكو بيراردي بهدف لساسولو في الدقيقة 22 من ضربة جزاء ثم أدرك البوسني أدين دجيكو التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 58.

وحصل إنتر ميلان على ضربة جزاء ترجمها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى هدف الفوز في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه فيورنتينا غدا الأحد فيما توقف رصيد ساسولو عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وعلى الاستاد الأولمبي في تورينو، خطف مانويل لوكاتيلي هدف الفوز القاتل ليوفنتوس قبل أربع دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وتوقف رصيد تورينو عند ثمان نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى استاد اريكي، يدين ساليرنيتانا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البوسني ميلان ديوريتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد ساليرنيتانا إلى أربع نقاط ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز قبل الأخير وتوقف رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

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