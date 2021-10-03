توخيل يمتدح الوجوه الجديدة بعد فوز تشيلسي على ساوثامبتون

المصدر: رويترز

امتدح توماس توخيل مدرب تشيلسي مجموعة اللاعبين الذين كانوا خارج حساباته واستعان بهم ليساعدوه في الفوز 3-1 على ساوثامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وقال إنهم لم يعانوا من نفس الضغوط مثل النجوم من أصحاب الأسماء اللامعة.

ورد توخيل على الهزيمتين من مانشستر سيتي في الدوري الممتاز ومن يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بتعديل التشكيلة الأساسية وفتح المجال أمام لاعبين لم يحصلوا على فرص للتوهج هذا الموسم.

وشارك روبن لوفتوس-تشيك وبن تشيلويل لأول مرة في التشكيلة الأساسية بالدوري هذا الموسم كما عاد كالوم هودسون-أودوي والمدافع تريفو تشالوباه للصفوف.

وافتتح تشالوباه التسجيل بعد أن حول لوفتوس-تشيك الكرة إليه عقب ركلة ركنية نفذها تشيلويل كما شارك روس باركلي، قليل الظهور في ستامفورد بريدج، بديلا وساعد في صناعة الهدف الثاني لتيمو فيرنر.

وأبلغ توخيل الصحفيين "يتمتعون بروح ايجابية ولا يشعرون بضغط. خسرنا في آخر مباراتين وشعرنا بأننا نفتقد شيئا".

وقال توخيل إنه قرر أن يجلس كاي هافرتس وحكيم زياش، وهما من الصفقات الباهظة لتشيلسي، على مقاعد البدلاء بعد أن عانوا للظهور بمستواهما المعهود في الآونة الأخيرة.

وأضاف "في مرحلة ما وبعد العديد من الفرص يجب أن نعترف بأن كاي وحكيم ليسا في أفضل حالة.

"لا أحد يشعر بالغضب منهما ولا توجد مخاوف لدينا. بعض اللاعبين لا يشعرون بالضغط الشديد ولا يضعون توقعات كبيرة على أنفسهم وفي فريق مثل تشيلسي يجب أن تكون فعالا كل ثلاثة أيام وأن تقاتل على مركزك".

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