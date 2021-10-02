إبراهيموفيتش خارج تشكيلة السويد بتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم السبت أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهتي المنتخب ضد كوسوفو واليونان بتصفيات كأس العالم وسيعوضه فيكتور جيوكيرش.

وعانى إبراهيموفيتش، الذي يحتفل بعيد ميلاده 40 غدا الأحد، من إصابة بالركبة خلال اللعب ضد يوفنتوس في مايو آيار ما تسبب في غيابه عن بطولة أوروبا 2020 وخاض مباراة واحدة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.

وقال يان أندرسون مدرب السويد "للأسف لم يكن الوقت كافيا لزلاتان لإعادة التأهيل بما يسمح بانضمامه لنا. هذا أمر محزن لنا ولزلاتان بالطبع".

وسيحل جيوكيرش (23 عاما) بديلا للهداف التاريخي للسويد بعد أن سجل تسعة أهداف في 11 مباراة مع كوفنتري سيتي بدوري الدرجة الثانية الانجليزي.

وتحتل السويد المركز الثاني حاليا بالمجموعة الثانية بتسع نقاط من أربع مباريات بفارق أربع نقاط خلف إسبانيا، التي لعبت ست مباريات، بينما تتقدم بثلاث نقاط على اليونان

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