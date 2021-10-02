تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا

المصدر: د ب أ

انتزع فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ساوثهامبتون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وشهدت بقية المباريات تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1/1 و وبيرنلي مع نوريتش سيتي سلبيا، وفوز ليدز يونايتد على واتفورد 1 / صفر، ووولفرهامبتون على نيوكاسل 2 / 1.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله تريفوه تشالوباه في الدقيقة التاسعة، وتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84 قبل أن يسجل بت تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد جيمس وارد براوس في الدقيقة 77.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب،مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب أولد ترافورد، تلقت طموحات مانشستر يونايتد صفعة جديدة وسقط الفريق في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه إيفرتون.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة وأهدر نقطتين جديدتين بعد هزيمته المفاجئة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية.

ورفع كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون رصيدهما إلى 14 نقطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق الأهداف خلف ليفربول.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 43 . وسجل أندروس تاونسيند هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 65 .

وضاعف هذا التعادل من الضغوط الواقعة على أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقدم الفريقان عرضا قويا وسريعا في الشوط الأول من المباراة حيث كان مانشستر يونايتد هو الأفضل في الدقائق الأولى فيما كان إيفرتون هو الأخطر في منتصف هذا الشوط وأهدر أكثر من فرصة للتقدم قبل أن يخطف مانشستر يونايتد هدف التقدم في نهاية هذا الشوط بعدما واصل لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز ممارسة هوايته في صناعة الفرص الخطيرة لزملائه.

وظل الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني حيث قدما عرضا متكافئا وإن نجح إيفرتون في خطف التعادل.

وبدأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة خلت من المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الذي جلس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ عودته إلى صفوف الفريق في صيف هذا العام فيما شهدت التشكيلة الأساسية المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لتكون أول مباراة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يبدأها ضمن التشكيلة الأساسية.

وشكل مانشستر يونايتد ضغطا كبيرا على دفاع إيفرتون في الدقائق الأولى لكن دفاع إيفرتون نجح في غلق منطقة الجزاء أمام محاولات أصحاب الأرض.

وكاد ضغط مانشستر يسفر عن هدف التقدم في الدقيقة السادسة إثر تمريرة عرضية لعبها آرون بيساكا من الناحية اليمنى وقابلها أنتوني مارسيال المتحفز في حلق المرمى بضربة رأس قوية ولكن الكرة مرت خارج المرمى بقليل.

وتدخل المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الوقت المناسب وأبعد بقدمه تسديدة سولومون روندون مهاجم إيفرتون من داخل منطقة الجزاء اثر هجمة خاطفة للضيوف في الدقيقة 11 قبل أن يشير الكم المساعد لوجود تسلل.

ومنحت هذه الفرصة الدافع إلى إيفرتون للتخلي عن انكماشه الدفاعي والبدء في مبادلة مانشستر الهجمات ، وكاد الفريق يباغت مضيفه بهدف التقدم في الدقيقةإ16 اثر ضربة حرة لعبها أندروس تاونسيند من الناحية اليمنى وقابلها مايكل كين بضربة رأس مميزة وسط مدافعي مانشستر ولكن الكرة مرت خارج القائم.

وتوالت محاولات الفريقين والفرص الضائعة من كليهما والتي تصدى جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون لأخطرها في الدقيقة 21 إثر عرضية لعبها فريد من الناحية اليسرى وقابلها إدينسون كافاني بضربة رأس قوية ولكن بيكفورد أبعدها ببراعة من على خط المرمى إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وتسبب سكوت ميكتوميناي لاعب مانشستر في مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 29 بسبب تدخل قوي مع لوكاس ديني ولكن الحكم تدخل سريعا وفض الاشتباك قبل استئناف مجريات اللعب بعد الاكتفاء بالتحذير الشفهي للاعبي الفريقين.

وتصدى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر لتسديدة زاحفة خطيرة أطلقها ديماراي جراي في الدقيقة 33 وسط خطورة واضحة شكلها إيفرتون في وسط هذا الشوط.

وأسفرت محاولات مانشستر في الدقائق الأخيرة من الشوط عن هدف التقدم في الدقيقة 43 بتوقيع الفرنسي أنتوني مارسيال.

وجاء الهدف إثر هجمة منظمة لمانشستر وتمريرة ساحرة من برونو فيرنانديز إلى مارسيال الخالي من الرقابة والمندفع في الناحية اليسرى ليسددها مارسيال قوية من داخل المنطقة حيث مرت الكرة من فوق الحارس بيكفورد لتعانق الشباك وينتهي الشوط بتقدم مانشستر يونايتد بهدف.

وبدأ مانشستر الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف على إيفرتون ، ولكن سرعان ما عاد الضيوف لأجواء اللقاء وعاد الأداء سجالا بين الفريقين.

وأجرى سولشاير تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 54 لتنشيط الهجوم حيث دفع بالمخضرم رونالدو والواعد جادون سانشو بدلا من كافاني ومارسيال على الترتيب.

وتوالت المحاولات الهجومية المتبادلة من الفريقين في الدقائق التالية وإن كان التفوق لإيفرتون.

واستغل إيفرتون هجمة مرتدة سريعة اثر ضربة ركنية مقطوعة لمانشستر وسجل تاونسيند هدف التعادل للفريق في الدقيقة 65 بعد تناقل نموذجي للكرة بين لاعبي الفريق في الهجمة المرتدة وتمريرة رائعة من عبد الله دوكوري إلى تاونسيند الخالي من الرقابة والمندفع امام منطقة الجزاء فلم يجد صعوبة في تسديدها قوية زاحفة على يمين دي خيا.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي مانشستر يونايتد الذين كثفوا محاولاتهم في الدقائق التالية ولكن دون جدوى في ظل الاستبسال الدفاعي من إيفرتون وكذلك عدم استسلام إيفرتون للدفاع حيث واصل الضيوف محاولاتهم.

ونال دوكوري إنذارا في الدقيقة 76 للخشونة مع برونو فيرنانديز.

وكثف مانشستر محاولاته الهجومية في الربع ساعة الأخير من المباراة لكن دفاع إيفرتون ظل صامدا.

وأهدر البديل بول بوجبا فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لمانشستر في الدقيقة 84 اثر ضربة ركنية قابلها بضربة رأس ولكنها ذهبت بعيدا عن المرمى.

وسجل إيفرتون هدفا في الدقيقة 85 لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل ياري مينا لينتهي اللقاء بالتعادل.



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