دورتموند يعبر أوجسبورج ويتقدم لوصافة البوندسليجا

المصدر: د ب أ

تقدم فريق بوروسيا دورتموند لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه اوجسبورج 2 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من البوندسليجا.

ومني فولفسبورج المتصدر السابق للبوندسليجا، بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /3.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على مضيفه هيرتا برلين 2 /1 وشتوتجارت على هوفنهايم 3 /1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ الذي يستضيف انتراخت فرانكفورت غدا الأحد... وتوقف رصيد اوجسبورج عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم رافاييل جيريرو بهدف من ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة العاشرة ثم تعادل آندي زيكيري لأوجسبورج في الدقيقة 35 وتكفل جوليان براندت بهدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 51.

وعلى ملعب فولكسفاجن أرينا، تقدم بريل إمبولو بهدف لجلادباخ في الدقيقة الخامسة وبعد دقيقتين فقط أضاف زميله جوناس هوفمان الهدف الثاني ورد لوكا فالدشميت بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز جوزيف سكالي الهدف الثالث لجلادباخ.

الفوز رفع رصيد جلادباخ إلى عشر نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وفي برلين تقدم فيليب لينهارت بهدف لفرايبورج في الدقيقة 17 ثم أدرك كرزيستوف بياتيك التعادل لهيرتا في الدقيقة 70 لكن بعد ثمان دقائق فقط أحرز نيلس بيترسن هدف الفوز لفرايبورج.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا برلين عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب مرسيدس بنز، سجل مارك-اوليفييه كيمب و كونستانتينوس مافروبانوس و روبرتو ماسيمو ثلاثة أهداف لشتوتجارت في الدقائق 19 و60 و81 وتكفل ياكوب برون لارسن بهدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى ثمان نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف هوفنهايم صاحب المركز العاشر.



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