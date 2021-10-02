إيناكي ويليامز يحقق رقماً قياسياً في «الليغا» الإسبانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، رقماً قياسياً جديداً مذهلاً في الدوري الإسباني (الليغا)، بعد أن لعب مباراته الـ 203 على التوالي، إذ لم يغب اللاعب عن أي مباراة في الدوري الإسباني منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديداً منذ عودته في أبريل 2016.

وحطم إيناكي الرقم القياسي في ظهوره في «الليغا» للمباريات المتتالية، بعدما ساعد فريقه في التغلب على ألافيس بهدف دون مقابل، في ملعب سان ماميس أمس، وتجاوز برشلونة في الترتيب، حسب ما أشارت صحيفة «آس» الإسبانية.

ولم يفوت إيناكي أي مباراة منذ أكثر من خمس سنوات، محطماً الرقم القياسي السابق، وهو 202 مباراة متتالية في «الليغا»، والذي حققه مدافع ريال سوسيداد السابق، خوان لاراناجا، خلال إقامة استمرت 14 عاماً في النادي وحتى عام 1994.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز