رئيس الاتحاد الفرنسي لا يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: د ب أ

كشف نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم معارضته لخطط الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال لو جراي في تصريحات إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية : "أنا شخصيا لست ضد الفكرة. ولكننا لا أوافق عليها بشكل مطلق" مشيرا إلى ضرورة التفكير فيها ودراستها.

وأوضح : "أود أن أعرف ما إذا كان هذا المشروع سيقوي أم سيضعف الاتحاد الفرنسي الذي أترأسه... سيكون من الخطأ عدم دراسة هذا المشروع جيدا".

ويدور الجدل حاليا بشأن تغيير الفترة الزمنية الفاصلة بين كل نسختين متتاليتين من بطولات كأس العالم لتصبح عامين بدلا من أربعة أعوام.

وخلال مايو الماضي ، دشن الفيفا دراسة بشأن بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات.

وقال لو جراي إن القارات الأخرى لا يمكن تجاهلها أيضا. وأوضح : "أكرر ، إنني لست ضد إقامة كأس العالم كل عامين ، ولكن يتعين دراسة الأمر جيدا".

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