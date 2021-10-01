مدرب لايبزج يؤكد تحمله مسؤولية النتائج المهتزة للفريق

المصدر: د ب أ

أكد جيسي مارسش المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن نتائج الفريق المهتزة، وقال إنه يجب عليه أن يلهم وصيف الدوري الألماني (بوندسليجا)، في الموسم الماضي، ليكون أفضل.

كانت الخسارة 1 / 2 أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع هي أحدث النتائج السلبية منذ تولي مارسش، المدير الفني السابق لسالزبورج النمساوي، تدريب لايبزج خلفا لجوليان ناجلسمان الذي انتقل لتدريب بايرن ميونخ قبل بداية الموسم الحالي.

ويستضيف لايبزج فريق بوخوم غدا السبت في الجولة السابعة من البوندسليجا.

وقال مارسش في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"إنه لأمر مخز بالنسبة لي ، نظر لأن اللاعبين يتدربون بشكل جيد، ويسمعون الكثير مني، ربما الكثير، ولكن هذا عملي. ولذا يجب أن أجد المزيد من الحلول للفريق",.

وأكد :" إن عمل المدرب أن يجد حلولا وأن يكون قائدا".

وفاز لايبزج على هيرتا برلين 6 / صفر في الجولة السادسة من البوندسليجا، ولكن كان هذا خروجا عن القاعدة هذا الموسم. ويشعر مارسش بالدعم من الفريق.

وقال :" دائما ما أقوم بمحادثات فردية. سعيد للغاية بمجلس فريقنا، مع اللاعبين ، أنهم يأتون إلي كل يوم. ويريدون أيضا تطبيق فكرتي عن كرة القدم.نحن في مرحلة صعبة، أنا ممتن لأن لدي هؤلاء اللاعبين وهذا الدعم".

ويظل مارسش مفتقدا لجهود مارسيل هالستينبرج وداني أولمو للإصابة، وهو يعلم أن مواجهة بوخوم لن تكون سهلة.

وقال :" بوخوم أفضل بكثير مما تشير إليه نتائجه، يلعبون بشكل جيد عندما لا تكون الكرة معهم، جاهزون للمعركة، وربما يعتقدون أننا أضعف قليلا".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز