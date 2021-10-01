تير شتيجن وجينتر يعودان إلى قائمة المنتخب الألماني

المصدر: د ب أ

عاد مارك أندري تير شتيجن وماتياس جينتر إلى قائمة المنتخب الألماني من جديد، وذلك قبل مباراتيه المقررتين خلال أكتوبر الجاري أمام رومانيا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وكان تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني يعاني من إصابة كما غاب جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا، وذلك خلال أول ثلاث مباريات للمنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد هانزي فليك في سبتمبر الماضي.

وحقق المنتخب الفوز في المباريات الثلاث، وقد أتيحت الفرصة أمام كيفن تراب وريدل باكو.

وغاب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند عن القائمة التي أعلنها فليك، وتضم 23 لاعبا، كما غاب روبين جوسنس لاعب أتلانتا الإيطالي وإلكاي جوندوجان ومحمود داوود بسبب الإصابات.

ويعاني هوملز /32 عاما/ من إصابة خفيفة في الركبة، وقال فليك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن اللاعب المخضرم لم يجر استبعاده من المنتخب، كما كان عليه الحال خلال عامين تحت قيادة المدير الفني السابق للمنتخب يواخيم لوف.

وقال فليك :"نحن جميعا نعرف كفاءة ماتس عندما يكون لائقا بنسبة 100 %. هو الآن يصب تركيزه على نفسه ويستغل الوقت في التدريب."

وأضاف :"أعرف ماتس منذ فترة طويلة. وأعرف ما يمكنه تقديمه للفريق. عندما يكون في أفضل مستوياته، يشكل مصدر قوة لأي فريق."

وتابع فليك :"كنا سعداء بقائمتنا السابقة، لذلك أجرينا تغييرات محدودة."

ويلتقي المنتخب الألماني، متصدر المجموعة العاشرة، نظيره الروماني في هامبورج في الثامن من أكتوبر الجاري ثم يتوجه إلى سكوبيه لمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية يوم 11 من الشهر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني كان قد خسر ذهابا على أرضه أمام منتخب مقدونيا الشمالية في مارس الماضي.

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