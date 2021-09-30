سوسييداد يتعادل مع موناكو بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

أخفق ريال سوسييداد الإسباني في تحقيق انتصاره الأول بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لأيندهوفن الهولندي 4 / 1 على مضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وتصدر أيندهوفن الترتيب بأربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه موناكو، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل سوسييداد المركز الثالث بنقطتين، وتذيل شتورم جراتس الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعب (أنويتا)، بادر موناكو بالتسجيل عن طريق أكسيل ديساسي في الدقيقة 16، فيما أحرز ميكيل مورينو هدف التعادل لسوسييداد في الدقيقة 53.

وفي اللقاء الآخر، وافتتح ابراهيم سنجاري التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 32، ثم أضاف إيران زاهافي الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 51، لكن السلوفيني جون جورينك ستانكوفيتش قلص الفارق بإحرازه هدفا للفريق النمساوي في الدقيقة 55.

وقضى أيندهوفن على آمال منافسه في التعادل على الأقل، عقب تسجيل فيليب ماكس ويورب فيرتيسن الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 74 و78.

وأنهى أيندهوفن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ابراهيم سنجاري في الدقيقة 89 بعد نيله الإنذار الثاني.



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