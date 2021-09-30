حارس شيريف تيراسبول يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

فاز اليوناني جيورجوس أثناسياديس، حارس مرمى فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس.

وتفوق الحارس اليوناني على ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، وداروين نونيز، لاعب بنفيكا البرتغالي، وميلان شكرينيار، لاعب إنتر الإيطالي، الذين تواجدوا معه بقائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة الثانية.

ولعب أثناسياديس دورا بارزا في فوز فريقه التاريخي 2 / 1 على مضيفه ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وتصدى أثناسياديس لـ11 كرة خطرة من الفريق الملكي، ليقود شيريف تيراسبول، الذي بات أول فريق مولدوفي يشارك في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، لحصد النقاط الثلاث من ملعب (سانتياجو برنابيو) ومن ثم تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا إنتر الإيطالي، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، وشاختار دونيتسك الأوكراني، الفائز ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2008 / 2009.

ويتواجد شيريف تيراسبول على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما فاز 2 / صفر على ضيفه شاختار في الجولة الافتتاحية للمجموعة، فيما يحتل الريال المركز الثاني بثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام إنتر وشاختار، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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