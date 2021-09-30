ثبوت تلاعب بنتائج منافسات الملاكمة بأولمبياد ريو دي جانيرو

المصدر: د ب أ

أكدت لجنة تحقيق يترأسها المحامي الرياضي المعروف ريتشارد مكلارين وجود تلاعب بنتائج منافسات الملاكمة خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو.

وقال مكلارين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "قرر الموظفون الرئيسيون أن القواعد لا تنطبق عليهم. كانت هناك ثقافة الخوف والترهيب والطاعة في صفوف الحكام والقضاة".

والمتورطون في التلاعب بنتائج المباريات لم يعودوا يشاركون بنشاط في الرياضة. ووفقا للمحامي، تم إبلاغ الحكام والقضاة بمن يجب أن يفوزوا بالمباريات في الصباح قبل يوم من المعارك في الأولمبياد.

لكن مكلارين اعترف بأنه في النهاية لم يعرف من المسؤول عن إدارة نظام التلاعب بنتائج المباريات واختيار الفائزين.

وأعلن الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم أنه احيط علما بالنتائج التي توصل إليها فريق مكلارين".

وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة "يتعين علينا الآن فحص التقرير بعناية ومعرفة الخطوات اللازمة لضمان العدالة".

تم تعيين مكلارين، المعروف بالتقرير الذي أطلق عليه إسمه عام 2016 بشأن تناول المنشطات المنهجي الذي ترعاه الدولة في روسيا، من جانب الاتحاد الدولي للملاكمة للتحقيق في مزاعم الفساد والتلاعب فيما يتعلق بألعاب ريو.

كان هناك العديد من قرارات التحكيم المثيرة للجدل خلال أولمبياد 2016.

وتقرر تعليق عمل الاتحاد الدولي للملاكمة كهيئة إدارية أولمبية للعبة في مايو 2019. حيث تم تنظيم عمليات التأهل وتحديد المشاركين في المنافسات بأولمبياد طوكيو الصيفية من جانب فريق عمل تابع للجنة الأولمبية الدولية.

وانتقدت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا الاتحاد الدولي للملاكمة لفشلها في الإشراف على إصلاحات قيادتها.



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