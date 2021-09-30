مدرب المنتخب الإنجليزي يختار 23 لاعبا لمباراتي أندورا والمجر في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

اختار غاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، قائمة من 23 لاعبا استعدادا لخوض مباراتي أندورا والمجر في شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن المنتخب الإنجليزي سيستأنف مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يحل ضيفا على أندورا في التاسع من أكتوبر المقبل، قبل أن يستضيف المجر يوم 12 من الشهر ذاته.

وأضاف أن القائمة التي اختارها ساوثجيت، شهدت عودة فيكايو توموري مدافع ميلان الإيطالي وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وأرون رامسديل حارس مرمى أرسنال والحال ذاته بالنسبة لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي والذي غاب عن مباريات المنتخب في سبتمبر الجاري بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي: -

حراسة المرمى : سام جونستون (ويست بروميتش ألبيون) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع : كونور كوادي (وولفرهامبتون) - ريس جيمس (تشيلسي) - تيرون مينجس (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) - كيران تريبير (أتلتيكو مدريد) - كايل والكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط : فيل فودين (مانشستر سيتي) - جوردان هيندرسون (ليفربول) - جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) - ماسون ماونت (تشيلسي) - كالفين فيليبس (ليدز يونايتد) - ديكلان رايس (ويستهام).

الهجوم : جاك جريليش (مانشستر سيتي) - هاري كين (توتنهام) - بوكايو ساكا (أرسنال) - جادون سانشو (مانشستر يونايتد) - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منتخب ألبانيا صاحب المركز الثاني، فيما تضم المجموعة أيضا منتخبات بولندا وأندورا والمجر وسان مارينو.

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