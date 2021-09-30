محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الانجليزي، التشكيل المثالية للجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس.

و صلاح هو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد بالقائمة، التي كان أبرز الغائبين عنها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجما باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب، رغم نجاحهما في هز الشباك خلال تلك الجولة.

وسجل ميسي هدفه الأول في مسيرته مع سان جيرمان، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، خلال فوز الفريق الفرنسي 2 / صفر على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما أحرز رونالدو هدفا في الثواني الأخيرة، قاد به يونايتد للفوز 2 / 1 على ضيفه فياريال الإسباني.

وسجل (الفرعون المصري) هدفين قاد بهما ليفربول للفوز 5 / 1 على مضيفه بورتو البرتغالي في المجموعة الثانية، ليساهم في تصدر الفريق الأحمر للمجموعة حاليا برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتقاسم صلاح أعلى رصيد من النقاط بين اللاعبين المختارين للتشكيلة المثالية مع ليروي ساني، نجم بايرن، بحصولهما على 16 نقطة، وفقا لموقع يويفا.

وتقدم صلاح للمركز الـ22 حاليا في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الهولندي أريين روبن، بتسجيله 31 هدفا في 60 مباراة خاضها خلال مسيرته بالمسابقة، بواقع 28 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق بازل السويسري وهدفا مع روما الإيطالي.

وتخطى نجم منتخب الفراعنة النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، الذي أحرز 30 هدفا في مشواره في البطولة، لينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للاعبين الأفارقة في المسابقة المرموقة، بفارق 13 هدفا خلف المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا (المتصدر).

ويحتل صلاح المركز الثالث حاليا في قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بفارق هدفين خلف الإيفواري سيباستيان هالير، مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي (المتصدر)، فيما يتقاسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني، المركز الثاني في لائحة هدافي البطولة هذا الموسم مع الفرنسي كريستوف نكونكو، مهاجم لايبزج الألماني، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وجاءت القائمة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف تيراسبول).

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت)، ياروسلاف راكيتسكي (زينيت)، ميلان شكرينيار (انتر ميلان).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، إدريسا جايي (باريس سان جيرمان)، هانز فانكين (كلوب بروج)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: داروين نونيز (بنفيكا)، كريم أديمي (سالزبورج).



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز