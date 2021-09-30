برشلونة المتأزم يزور أتليتيكو ومستقبل كومان على المحك

المصدر: رويترز

سيحل برشلونة المتأزم ضيفا على أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة محورية للمدرب رونالد كومان الواقع تحت الضغوط.

وفاز برشلونة مرة واحدة في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات وتعرض لهزيمة مذلة 3-صفر من بنفيكا في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن الهزيمة في العاصمة قد تنهي فترة كومان.

ويبتعد برشلونة بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد لكن تتبقى للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة ويرى القائد سيرجيو بوسكيتس أن اللاعبين يجب أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الوضع الصعب للفريق.

وقال بوسكيتس "في النهاية قد تكون إقالة المدرب أسهل قرار لكننا نتحمل جميعا المسؤولية ونحن في أزمة بكل صدق".

وقال كومان إنه يشعر بأن اللاعبين يجتهدون من أجله لكنه ليس واثقا من موقف إدارة النادي تجاهه.

وأضاف المدرب الهولندي "يمكنني فقط إعطاء رأيي في العمل الذي أقوم به مع اللاعبين وأشعر بالدعم منهم".

وتابع "لا أعرف موقف النادي ولا يمكنني التحدث كثيرا عن مستقبلي ولا أعرف كيف يفكر النادي. الأمر ليس بيدي".

وعلى الأرجح سيفتقد كومان جهود الظهير الأيسر جوردي ألبا خلال الزيارة إلى أتليتيكو، صاحب المركز الرابع الذي قد ينتزعه برشلونة اذا فاز، بجانب الغائبين لفترات طويلة بالهجوم سيرجيو أجويرو ومارتن بريثويت وعثمان ديمبلي.

ويزور ريال مدريد فريق إسبانيول المتعثر بهدف التعافي عقب الخسارة الصادمة بملعبه 2-1 من شريف المولدوفي المتواضع في دوري الأبطال.

ويزور ريال سوسيداد، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن القمة، خيتافي متذيل الترتيب في وقت لاحق يوم الأحد ويمكنه الصعود للصدارة اذا فاز مع تعثر ريال مدريد.

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