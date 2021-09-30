استبعاد جيرو مجددا وعودة هرنانديز وبافارد لتشكيلة فرنسا

المصدر: رويترز

خرج المهاجم أوليفييه جيرو مجددا من تشكيلة فرنسا التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان اليوم الخميس لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر القادم في إيطاليا.

وشارك جيرو (35 عاما)، ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ، بشكل أكبر منذ انضمامه لميلان من تشيلسي لكنه غاب عن التشكيلة للمرة الثانية على التوالي عقب غيابه عن تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وأبلغ ديشان مؤتمرا صحفيا "لن أشرح هذا مجددا. اتخذ قرارات رياضية تخص اللاعبين الحاليين الذين ظهروا بأداء مقنع في المباريات الأخيرة للمنتخب".

وفي المقابل رحبت فرنسا، التي تواجه بلجيكا في قبل نهائي دوري الأمم يوم الخميس المقبل في استاد يوفنتوس في تورينو، بعودة الظهيرين لوكا هرنانديز وبنجامين بافارد للقائمة بجانب دايو أوباميكانو زميلهما في بايرن ميونيخ.

وانضم ماتيو الغندوزي من أولمبيك مرسيليا في غياب نجولو كانتي نجم تشيلسي لإصابته بكوفيد-19.

وأبلغ ديشان مؤتمرا صحفيا "توجد فترة عزل لعشرة أيام لذا لن يتمكن من التدريب كما أنه عاد للتو من إصابة ومن الأفضل له أن يستغل الفترة في التعافي بدنيا".

واستبعد الحارس ستيف مانداندا بعد أن فقد مكانه الأساسي في مرسيليا فيما اختير بنوا كوستيل.

وتلعب إيطاليا ضد ضيفتها إسبانيا في المواجهة الأخرى بقبل النهائي يوم الأربعاء.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير) مايك ماينان (ميلان) بنوا كوستيل (بوردو).

مدافعون: لوكا ديني (إيفرتون) ليو دوبوا (أولمبيك ليون) لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ) برسنل كيمبمبي (باريس سان جيرمان) جول كوندي (إشبيلية) بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ) دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) رفائيل فاران

(مانشستر يونايتد).

لاعبو الوسط: ماتيو الغندوزي (أولمبيك مرسيليا) تيو هرنانديز (ميلان) بول بوجبا (مانشستر يونايتد) أدريان رابيو (يوفنتوس) أورليان تشويميني (موناكو) جوردان فريتو (روما).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو) كريم بنزيمة (ريال مدريد) موسى ديابي (باير ليفركوزن) أنطوان جريزمان (أتليتيكو مدريد) أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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