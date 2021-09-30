إنريكي يستدعي موهبة برشلونة لقائمة المنتخب الإسباني

المصدر: د ب أ

قرر لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني استدعاء جافي بايز "17 عاما" لاعب وسط برشلونة لقائمة الماتادور لمواجهة إيطاليا الأسبوع المقبل في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الإيطالي بطل أوروبا في ميلانو يوم الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أشهر من لقائهما في المربع الذهبي ليورو 2020.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين فرنسا بطلة العالم وبلجيكا في النهائي الذي يقام في تورينو يوم العاشر من أكتوبر المقبل.

وسجل جافي ظهوره الأول مع برشلونة قبل شهر واحد في المواجهة أمام خيتافي ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ النادي.

ومنذ ذلك الحين بات جافي وجها مألوفا في تشكيل برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان ، حيث دفع به في ثلاث مباريات أخرى بالدوري الإسباني بجانب لقاءي دوري أبطال أوروبا.

كما قرر إنريكي استدعاء يريمي بينو "18 عاما" جناح فياريال، وذلك لتعويض غياب المهاجم داني اولمو الذي يعاني من الإصابة.

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