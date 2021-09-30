"دولي القوى" يحقق في محاولة اختطاف عداءة أثناء مشاركتها في أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس بدء إجراءات رسمية ضد اثنين من المدربين، بعد ثمانية أسابيع من إدعاء العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا بأنها تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل مسؤولين تابعين لبلادها أثناء مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وستباشر وحدة النزاهة المستقلة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الإجراءات بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي وقت سابق ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "ألغت" اعتماد المدربين البيلاروسيين ارثر شيماك ويوري مايسيفيتش.

وخلال أولمبياد طوكيو، قالت تيمانوفسكايا أنها تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل مسؤولين من بيلاروس، بغرض إجبارها على العودة إلى بلادها بعد أن نشرت تعليقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي انتقدت من خلالها مدربي بلادها.

وتعيش العداءة البيلاروسية حاليا في بولندا رفقة زوجها بعد حصولها على تأشيرة إنسانية.



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