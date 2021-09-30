إيقاف بطلة العالم في رفع الأثقال لمدة 8 أعوام بسبب المنشطات

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الخميس إيقاف الرباعة بويانكا كوستوفا من آذربيجان ثمانية أعوام لتورطها في تعاطي المنشطات.

وذكرت وكالة الاختبارات الدولية أن الاختبارات التي خضعت لها كوستوفا أظهرت وجود أثار عقار ستانوزولول في طريقها للفوز بلقب فئة 59 كجم في بطولة أوروبا في أبريل الماضي.

وولدت كوستوفا في بلغاريا لكنها تحولت لاحقا لتمثيل اذربيجان.

وكانت كوستوفا تعرضت للإيقاف بين عامي 2016 و2018 بعد إعادة تحليل العينة التي سحبت منها خلال أولمبياد 2012 والتي حلت خلالها في المركز الخامس، حيث أظهر إعادة تحليل العينة وجود أثار عقار تورينابول.

وفازت كوستوفا بلقب بطولة العالم 2015 كما تحمل الرقم القياسي العالمي في وزن 58 كجم، لكن جرى حرمانها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بسبب المنشطات، كما لم تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 نظرا لتراجع نتائجها خلال التصفيات التي سبقت الدورة الصيفية.

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