يوفنتوس ينفرد بصدارة مجموعته في دوري الأبطال بفوز مثير على تشيلسي

المصدر: د ب أ

انفرد يوفنتوس الإيطالي بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي أمس الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة، التي شهدت أيضا فوز زينيت سان بطرسبرغ الروسي 4 / صفر على ضيفه مالمو السويدي.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي (حامل اللقب) وزينيت، فيما تذيل مالمو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقمص فيديريكو كييزا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف يوفنتوس الوحيد بعد مرور 10 ثوان فقط على انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليواصل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) طريقه نحو المسار الصحيح، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، عقب بدايته المحلية المخيبة بالدوري الإيطالي.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة لتزيد من جراح تشيلسي، الذي خسر صفر / 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس تفوقه على تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما فاز على الفريق اللندني في آخر مواجهة جمعت بينهما بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال في نسخة المسابقة القارية عام 2012.

من جانبه، حصد زينيت أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه مالمو السويدي.

وافتتح زينيت التسجيل مبكرا عن طريق كلودينيو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف دانييل كوزاييف الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وتضاعفت معاناة مالمو في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البوسني أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة 53، ليستغل الفريق الروسي النقص العددي في صفوف منافسه، ويسجل أليكساي سوتورمين ووينديل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وكان زينيت قد استهل مسيرته في المجموعة بالخسارة صفر / 1 أمام مضيفه تشيلسي في الجولة الأولى، فيما خسر مالمو صفر / 3 أمام ضيفه يوفنتوس.

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