من هو فريق شريف تيراسبول المغمور الذي هزم ريال مدريد..تعرف عليه

المصدر: رويترز

عندما تأهل شريف تيراسبول المغمور والقادم من مولدوفا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أصبح أول فريق من هذه الدولة يفعل ذلك، وقد بدأ النقاد في البحث عنه ويقولون ‭'‬من‭'‬؟.

ثم بعد وقوعه في مجموعة واحدة مع ريال مدريد وإنتر ميلان وشاختار دونيتسك، اعتقد النقاد أن الأمر يتعلق بعدد الأهداف التي سيخسر بها الفريق في مباريات المجموعة.

لكن على عكس المتوقع، يتصدر شريف المجموعة الرابعة بست نقاط من مباراتين، ليحقق ربما أكبر مفاجأة في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما صعق ريال مدريد 2-1 في سانتياجو برنابيو أمس الثلاثاء.

لكن من هو شريف تيراسبول؟

دولة غير معترف بها

يتخذ شريف تيراسبول من مولدوفا الواقعة في شرق أوروبا مقرا له، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة وواحدة من أفقر دول أوروبا. ويلعب الفريق في دوري مولدوفا، لكن المدينة تعتبر نفسها عاصمة ترانسنيستريا وهي دولة انفصالية تقع بين الضفة الشرقية لنهر دنيستر وأوكرانيا.

وانفصل المتحدثون باللغة الروسية في ترانسنيستريا اسميا فقط عن مولدوفا في 1990، قبل عام واحد من انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفا من اندماج محتمل وقريب للبلاد مع رومانيا التي تشارك معها لغتها وثقافتها على نطاق واسع.

وخاضت المنطقة الانفصالية حربا قصيرة مع مولدوفا في 1992، وأعلنت استقلالها رغم أنه لا يزال غير معترف بها من أي دولة في العالم بما في ذلك روسيا.

وتملك هذه الدولة راية وعملة، روبل ترانسنيستريا، وجوازات سفر خاصة بها.

ويبلغ عدد سكان المنطقة 450 ألف نسمة، ورحل الكثير منهم للعمل بالخارج في دول مثل روسيا وإسرائيل وتركيا.

ويوجد نحو 200 ألف شخص من مواطني روسيا، و120 ألف من أوكرانيا و240 من مولدوفا فضلا عن مواطنين من بلغاريا ورومانيا.

ملاك النادي

ويمتلك النادي مجموعة "شريف" الذي اتخذ اسمه منها. وتأسست هذه الشركة في أوائل تسعينات القرن الماضي بواسطة فيكتور جوسن وإليا كازمالي، وهما ضابطان سابقان في الشرطة السوفيتية.

وتهيمن الشركة على المشهد الاقتصادي في ترانسنيستريا، حيث تملك محطات البنزين وشبكة للهاتف المحمول وخدمات مصرفية وغيرها من الأنشطة التجارية.

وسيطر شريف على دوري الأضواء في مولدوفا، وفاز بتسعة من اخر عشرة ألقاب. ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن ميلسامي المتصدر، لكنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة.

اللاعبون الأجانب

ويعتمد الدوري في مولدوفا بشكل أساسي على اللاعبين المحليين لكن شريف تيراسبول يمثل استثناء حيث يضم لاعبين من عدة دول منها كولومبيا وغانا ونيجيريا وبيرو والبرازيل واليونان وأوزبكستان.

ويوجد لاعب واحد من لوكسمبورج هو لاعب الوسط سيباستيان تيل المعار من بروجرس نيدركورن وصاحب هدف الفوز على ريال مدريد في الدقيقة 90.

ومع ذلك ربما يكون أفضل تعاقدات الفريق الخارجية هو المدرب الأوكراني يوري فرنيدب. إذ قاد الفريق إلى دوري أبطال أوروبا وكان العقل المدبر للبداية المثالية في البطولة.



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