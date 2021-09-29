انشيلوتي: ريال مدريد لا يستحق الهزيمة أمام شريف تيراسبول

المصدر: د ب أ

يرى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التاريخية على يد ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول 1 /2 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "بخلاف القلق، نشعر بالحزن ، لعبنا بقوة وظهرنا بشكل جيد، خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة رغم ذلك أدى الفريق بشكل جيد ، لم يكن باستطاعتنا أن نؤدي بشكل أفضل وصولا للثلث الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح أسباب الهزيمة".

وأضاف "هي تفاصيل بسيطة كلفتنا المباراة ، هو درس بالنسبة لنا من أجل المستقبل بما أنها هزيمة غير مستحقة ، لاحت لنا فرص ، أعتقد في النهاية أن كافة الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم وبشكل سيء بالنسبة لنا".

وختم المدرب الإيطالي بالقول "أهدرنا ثلاث نقاط والصراع بات مفتوحا على مصراعيه في المجموعة ، علينا الفوز بالمباراة التالية".

من جانبه أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الفريق، عن أسفه للأخطاء الدفاعية بالإضافة إلى إضاعة الفرص أمام مرمى المنافس، في مباراة مخيبة للآمال بالنسبة للفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليا.

وقال كاسيميرو بعد نهاية المباراة: "هذه هي كرة القدم، فريق سدد أكثر من 20 كرة على المرمى ولعب بشكل جيد وفريق آخر جاء إلى هنا من أجل الدفاع وله تسديدتين بهدفين".

وتابع: "هكذا تسير الأمور في كرة القدم، علينا أن نكون أكثر تركيزا في الدفاع، لقد سيطرنا على المباراة بالكامل وكان لدينا فرص للتقدم 1 / صفر ثم 1 / 1 ، لكن الأمر انتهى بتسجيلهم لهدف".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر شريف المولودوفي، فيما يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن شاختار دونتيسك الأوكراني صاحب المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

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