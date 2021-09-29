فوز غير متوقع لـ "كلوب بروج" على لايبزيغ في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

عوض كلوب بروج تأخره بهدف مبكر ليحقق فوزا غير متوقع 2-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وهز هانز فاناكن وماتس ريتس الشباك ليتساوى بروج في رصيد أربع نقاط مع باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولى بعد مباراتين، بينما يتذيل الفريق الألماني الترتيب بعد هزيمتين متتاليتين.

وبدأ لايبزيغ بقوة ووضعه كريستوفر نكونكو في المقدمة بعد تمريرة من إميل فورزبيرج وضعته أمام المرمى. وأُلغي الهدف الذي جاء في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل في البداية لكن حكم الفيديو المساعد قرر احتسابه.

وجاء هدف التعادل الذي سجله فاناكن في الدقيقة 22، بعد تمريرة من شارل دي كيتلار، في ظروف مماثلة حيث عدل حكم الفيديو المساعد القرار الأصلي باحتساب تسلل.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لتأكيد احتساب هدف ريتس قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول حيث كان رد فعله أسرع عند القائم البعيد ليضع بطل بلجيكا في المقدمة.

وفي الدقيقة 70 لم يكن قرار تسلل آخر في صالح بروج هذه المرة بعدما بدا أن نوا لانج منحه التقدم 3-1 لكنه كان متسللا بسنتميترات قليلة عندما بدأ الركض خلف الدفاع.

وكان يمكن احتساب ركلة جزاء لصالح نكونكو، الذي سجل ثلاثية خلال هزيمة لايبزيغ في الجولة الافتتاحية أمام مانشستر سيتي، قبل 15 دقيقة على النهاية بعد احتكاك مع حارس بروج سيمون مينيوليه لكن القرار أُلغي بعد مراجعة أخرى للفيديو.

ويلتقي بروج في مباراته القادمة على أرضه مع مانشستر سيتي بينما يحل لايبزيغ ضيفا على باريس سان جيرمان في 19 أكتوبر.

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