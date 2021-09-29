ميسي يسجل أول أهدافه الباريسية ويقود سان جيرمان للفوز على السيتي في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2 / صفر أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وهذا هو الهدف الأول لميسي مع سان جيرمان الذي انتقل إليه هذا الصيف بعد 21 عاما قضاها في نادي برشلونة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام كلوب بروج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

كان سان جيرمان تعادل مع كلوب بروج 1/1 في مستهل مبارياته بهذه المجموعة، فيما فاز مانشستر سيتي على لايبزج 6 / 3 في الجولة الأولى.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وكان الحذر هو السمة السائدة على مجريات اللقاء، وانحصر اللعب في وسط الملعب في الخمس دقائق الأولى من اللقاء بسبب الضغط العالي الذي نفذه لاعبو الفريقين على حامل الكرة.

وشهدت الدقيقة الثامنة تسجيل سان جيرمان هدف التقدم عندما مرر كيليان مبابي كرة عرضية أرضية من الناحية اليمن من داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي فشل نيمار في تسديدها لتصل إلى إدريسا جاي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى مع وجود أفضلية نسبية لمانشستر سيتي الذي استمرت محاولته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى باريس سان جيرمان الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 26 والتي شهدت إهدار مانشستر سيتي لهدف التعادل عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية ارتقى إليها رحيم سترلينج وقابلها بضربة رأس لكنها اصطدمت بالعارضة ليتابعها برناردو سيلفا بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع.

بعد تلك الهجمة فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه اعتمد سان جيرمان على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 38 وعلى عكس سير اللعب كاد سان جيرمان أن يضيف الهدف الثاني عندما استلم كيليان مبابي كرة خلف المدافعين في الناحية اليسرى ليمرر الكرة إلى أندير هيريرا على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي ليسدد كرة قوية حولها إديرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي، بصعوبة لركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل اعتمد سان جيرمان على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد دي بروين أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 54 عندما استلم تمريرة من رياض محرز وسدد الكرة لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تألق وتصدى لها.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 64 كاد نيمار أن يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان عندما استلم تمريرة من ميسي لينطلق بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس مورايس لكنه سدد الكرة لتصطدم بالشباك الخارجية.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولته الهجومية لكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى سان جيرمان لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 74 والتي شهدت تسجيل ليونيل ميسي لأول أهداف مع سان جيرمان عندما تبادل الكرة مع مبابي قبل أن يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدفه تقليص الفارق في الدقيقة 79 عندما وصلت الكرة إلى رياض محرز داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية لكن دوناروما تألق وتصدى لها.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية في محاولة لتقليص الفارق قبل نهاية اللقاء لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي باريس سان جيرمان لتمر الدقائق المتبقية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز سان جيرمان 2 / صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز