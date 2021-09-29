زلزال في مدريد.. "شيريف" يسقط الريال في عقر داره بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

اقتنص فريق شيريف المولدوفي فوزا مفاجئا من ملعب ريال مدريد الإسباني 2/ 1 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه إنتر ميلان الإيطالي سلبيا مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويتصدر شيريف المجموعة الرابعة بست نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي وتوقف رصيد الريال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني ويحل إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد شاختار متذيل الترتيب.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، تقدم جاسربيك يحشيبويف بهدف لشيريف في الدقيقة 27 ثم أدرك كريم بن زيمة التعادل للريال في الدقيقة 67 لكن سيباستيان تيل خطف هدف الفوز القاتل لشيريف قبل دقيقة واحدة من النهاية.

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