مانشستر يونايتد يفتقد جهود ماجواير لأسابيع

المصدر: د ب أ

استبعد هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام فياريال الإسباني غدا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وقد يغيب "لأسابيع قليلة" بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وتعرض كل من ماجواير ولوك شو للإصابة خلال المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا صفر / 1 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لاعب قلب الدفاع ماجواير سيغيب عن الملاعب لفترة.

لكنه كشف عن أنباء إيجابية بشأن لوك شو، حيث يعد اللاعب مرشحا للمشاركة في مباراة الغد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الغد :"لوك كان متواجدا (في التدريبات) اليوم الثلاثاء، لذلك سأمنحه فرصة للمشاركة."

وأضاف :"لم يتدرب مع الفريق، لكنني أتمنى أن يشارك لوك شو."

وتابع :"هاري سيغيب بالتأكيد، لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة له. هو يعاني من مشكلة في ربلة الساق قد تبعده لأسابيع قليلة."

وأضاف :"لنر مدى سرعة تعافيه. كان يرغب في المشاركة أمام فياريال، حيث غاب عن آخر مواجهة أمامهم (في نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي)."



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