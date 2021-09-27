يوفنتوس يفقد جهود ديبالا وموراتا حتى الشهر المقبل

المصدر: رويترز

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين أن نجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني الفارو موراتا لن يعودا إلى الفريق إلا بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3 /2 وقال المدرب ماسيميليانو اليجري في مؤتمر صحفي أنهما لن يشاركا في المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وخضع ديبالا وموراتا لفحوص طبية إضافية وتبين عدم قدرتهما على المشاركة في مباراة الديربي أمام تورينو.

وقد يلحق اللاعبان بالمباراة أمام روما في 17 أكتوبر المقبل.

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