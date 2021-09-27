سان جيرمان يتطلع إلى استعراض قدراته في مواجهة سيتي بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

بعد أن عزز باريس سان جيرمان الفرنسي صفوفه بشكل هائل خلال سوق الانتقالات الصيفية، يتطلع الفريق إلى تقييم واستعراض إمكانياته عبر المواجهة المرتقبة أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعد المباراة المقررة في المجموعة الأولى مواجهة ثأرية حيث كان مانشستر سيتي قد أطاح بباريس سان جيرمان من الدور قبل النهائي بالبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 2 / 1 ذهابا في باريس و2 / صفر إيابا في مانشستر.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي في الموسم الماضي ثم خسر أمام تشيلسي، لكن سيتي توج خلال الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أخفق سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وأجرى سان جيرمان استثمارات كبيرة مؤخرا في سوق الانتقالات حيث عزز صفوفه بضم سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فينالدوم وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعانى المدافع راموس من إصابة في بداية مشواره مع الفريق الفرنسي، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ميسي في مباراة الغد بسبب إصابة في الركبة.

لكن باريس سان جيرمان يحظى بثقة هائلة بعد أن حقق ثمانية انتصارات متتالية في بداية مشوار الدوري هذا الموسم.

وقال ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان عقب فوز الفريق على مونبلييه 2 / صفر أمس الأول السبت :"سنواجه منافسة جديدة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء وسنواجه فريقا جيدا عندما نلتقي مانشستر سيتي، لكننا نتمتع بحالة ذهنية جيدة."

وأضاف :"احتاج اللاعبون إلى بذل الكثير من الجهد خلال الأسابيع الأخيرة وبالتأكيد كانوا بحاجة إلى الراحة والاستعداد في أفضل ظروف للوصول بحالة جيدة والتنافس بأفضل شكل ممكن."

ويأمل روبن دياز مدافع مانشستر سيتي في أن يكون النجم الأرجنتيني ميسي لاعب سان جيرمان متاحا للمشاركة، وقد صرح لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" قائلا :"هو لاعب استثنائي، وانت كلاعب محترف، ترغب في مواجهة كل هذه الأنواع من النجوم."

وأضاف :"لكن سواء كان ميسي أو (كيليان) مبابي أو نيمار أو (ماورو إيكاردي)، سان جيرمان يحظى بقوة في العمق، وأيا كان سنواجهه، سيكون الاختبار صعبا."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، وذلك بعد أن تغلب سيتي على تشيلسي في عقر داره 1 / صفر أمس الأول السبت.

وقال جابرييل خيسوس الذي سجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في شباك تشيلسي :"كانت المباراة مثل مباراة نهائية، لكن أعتقد أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية. ومع ذلك، كان الفوز مهما للغاية من أجل معنويات الفريق والإحساس والطموح."

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، يلتقي لايبزج الألماني مع كلوب بروج.

وفي المجموعة الثانية، يخوض ميلان الإيطالي أول مباراة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا خلال سبعة أعوام، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني غدا، بينما تشهد المواجهة الأخرى في المجموعة لقاء بورتو البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي.

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة مثيرة غدا حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب البطولة 13 مرة مع شيريف تيراسبول من مولدوفا، والذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني2 / صفر، كما يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع إنتر ميلان الإيطالي.

وتشهد المجموعة الثالثة غدا لقاء أياكس الهولندي مع بشكتاش التركي وبوروسيا دورتموند الألماني مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وسيسعى برشلونة الإسباني إلى نفض غبار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 3 في الجولة الثالثة، عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي بعد غد الأربعاء في المجموعة الخامسة، التي تشهد أيضا مواجهة بايرن ميونخ مع دينامو كييف على ملعب "أليانز أرينا".

وفي منافسات المجموعة السادسة، يمكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كسر رقم حارس المرمى السابق إيكر كاسياس المتمثل في خوض 177 مباراة بدوري الأبطال، بالمشاركة في مباراة مانشستر أمام فياريال الإسباني مساء الأربعاء.

وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء أتلانتا الإيطالي مع يانج بويز السويسري، بينما تشهد المجموعة الثامنة لقاء يوفنتوس الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع مالمو السويدي.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي فولفسبورج الألماني مع أشبيلية الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي مع ليل الفرنسي مساء الأربعاء.



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