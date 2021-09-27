فريد يتخطى رقم روماريو في فوز فلومينيسي على براغانتينو بالدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

‬أصبح فريد مهاجم فلومينيسي ثاني هدافي الدوري البرازيلي لكرة القدم عبر التاريخ بعد أن سجل هدفه الـ 155 خلال الفوز 2-1 على رد بول براغانتينو أمس الأحد.

وبهذا الهدف تقدم فريد على روماريو في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة ولا يتفوق عليه سوى روبرتو ديناميتي، الذي أحرز 190 هدفا مع فاسكو دا جاما وبورتوجيزا.

افتتح فريد التسجيل بسهولة من متابعة لكرة مرتدة أمام المرمى المفتوح بعد 12 دقيقة.

وأحرز لويز هنريكي، الذي ساهم جهده في اليسار في افتتاح التسجيل، الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة لا تصد من داخل منطقة الجزاء.

وقلص هيليو جونيو الفارق لبراجانتينو بتسديدة متقنة بعد 62 دقيقة لكن صاحب الضيافة حافظ على تفوقه ليحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل براغانتينو المركز الخامس متقدما بنقطة على فلومينيسي وله مباراة مؤجلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز