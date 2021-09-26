موناكو يقلب تأخره أمام كليرمون فوت إلى فوز بثلاثية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

قلب فريق موناكو تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كليرمون فوت إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ميتز على ستاد بريست 2 / 1 وستاد ريمس على نانت 3 /1، وتعادل تروا مع أنجيه 1/1 وبوردو مع رين بذات النتيجة.

وتقدم كليرمون فوت بهدف سجله محمد بايو في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل موناكو ثلاثة أهداف عن طريق وسام بن يدر وكيفين فولاند وسفيان ديوب في الدقائق 25 و48 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع موناكو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد كليرمون فوت عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

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