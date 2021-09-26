سان جيرمان يواصل العلامة الكاملة ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

واصل فريق باريس سان جيرمان انطلاقته الرائعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم وفاز على ضيفه مونبلييه 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة.

وتقدم فريق نيس للمركز الثالث بجدول ترتيب بفوزه على مضيفه سانت إتيان 3 /صفر في الوقت الذي فاز فيه ليل حامل اللقب على مضيفه ستراسبورج 2 /1 وتعادل ليون مع لوريان 1 /1.

وعلى استاد حديقة الأمراء تقدم لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 14 ثم أضاف الألماني جوليان دراكسلر الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وحقق سان جيرمان فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة وتوقف رصيد مونبلييه عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى استاد جوفروا جيشار تقدم أمين جويري بهدف لنيس في الدقيقة 15 ثم أضاف كالفين ستينجز الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتكفل أندي ديلور بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد نيس إلى 13 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد سانت إتيان عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وعلى استاد دي لا ميناو، تقدم جوناثان ديفيد بهدف لليل في الدقيقة 23 ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

وتكفل إبراهيما سيسوكو بتسجيل الهدف الوحيد لستراسبورج في الدقيقة 75 وبعدها بأربع دقائق تعرض لاعب أصحاب الأرض أدريان توماسون للطرد.

الفوز رفع رصيد ليل إلى 11 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن ستراسبورج صاحب المركز العاشر.



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