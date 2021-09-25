ليفربول يفلت بنقطة من كمين برينتفورد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أفلت ليفربول من كمين مضيفه برينتفورد بتعادل ثمين 3 / 3 اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لكنه انفرد بصدارة جدول المسابقة.

وقدم الفريقان فاصلا من الأداء الممتع على مدار الشوطين وسجل كل منهما ثلاثة أهداف رائعة وأهدر عددا آخر من الأهداف في مباراة شهدت أداء مفتوحا.

ولم يبد برينتفورد أي رهبة في مواجهة ليفربول صاحب التاريخ الكبير بل كان ندا قويا للضيوف على مدار الشوطين وكان بإمكانه تحقيق الفوز في بعض الفترات بنهاية المباراة.

وكان برينتفورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 27 ولكن ليفربول رد بهدفين أحرزهما دييجو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 31 و54 .

وانتزع فيتالي جانيلت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 63 ولكن كورتيس جونز تقدم مجددا لليفربول في الدقيقة 67 قبل أن يخطف البديل يوان ويسا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 مستفيدا من ارتباك دفاع ليفربول.

ورغم سقوطه في فخ التعادل ، انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

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