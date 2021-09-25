نيس يعود إلى طريق الانتصارات ويتفوق على سانت إيتيين

المصدر: رويترز

تعافى نيس من خسارته الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم وفاز 3-صفر على سانت إيتيين ليتقدم مؤقتا إلى المركز الثالث اليوم السبت.

وسجل أمين غويري وكالفن ستينجس وآندي ديلور أهداف نيس، الذي خسر 1-صفر أمام لوريان يوم الأربعاء الماضي، ليصبح رصيده 13 نقطة من سبع مباريات.

ويملك فريق المدرب كريستوف جالتييه مباراة واحدة مؤجلة ضد أولمبيك مرسيليا بعدما ألغيت المباراة الشهر الماضي بسبب شغب المشجعين، وتسبب ذلك في خصم نقطة واحدة من نيس.

ويتأخر نيس بفارق ثماني نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي يستضيف مونبلييه اليوم أيضا.

ويقبع سانت إيتيين في المركز الأخير بثلاث نقاط من ثماني مباريات، وبفارق الأهداف عن ميتز صاحب المركز 19.



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