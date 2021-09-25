توخيل عقب الخسارة من مانشستر سيتي: لم نكن جيدين بما يكفي

المصدر: رويترز

اعترف توماس توخيل مدرب تشيلسي بأن فريقه لم يكن جيدا بما يكفي خلال الخسارة 1-صفر على أرضه أما مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، والتي أنهت وضعت حدا لبدايته للموسم بدون هزيمة.

واستعد تشيلسي جيدا لإحباط سيتي لكنه قدم القليل من الصلابة الدفاعية حتى هز جابرييل جيسوس الشباك في الدقيقة 53.

وكان يمكن لسيتي، الذي خسر اخر ثلاث مباريات أمام تشيلسي منذ تولي توخيل المسؤولية في يناير كانون الثاني الماضي بينها نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أن يفوز بأكثر من هدف لولا تألق إدوار ميندي حارس أصحاب الأرض.

وقال توخيل للصحفيين "لقد خسرنا المباراة واستحق سيتي الفوز. حتى الهدف كنا أقوياء للغاية في اخر 20 مترا من الملعب، لكن فقط كان هناك سوء حظ.

"في كل مكان اخر لم نكون جيدين بما يكفي لتخفيف الضغط علينا وتشكيل خطورة على المنافس. إجمالا وببساطة لم نكن في أفضل مستوى لنا اليوم".

وأضاف المدرب الألماني "بعد الهدف بدا الأمر وكأن الثقة في الفوز كانت أكبر من الخوف من الخسارة، لا أعرف سبب ذلك. حاولنا الضغط ودفع الجماهير لمؤازرتنا. كانت مباراة مثيرة للغاية لكن لم نكن أبدا في أفضل مستوياتنا".

وفي المقابل قدم سيتي أفضل أداء له هذا الموسم، وضغط على الكرة بشدة وأحكم قبضته على أصحاب الأرض الذين فشلوا في إطلاق أي تسديدة على المرمى.

وبالنسبة لسيتي كان هذا الانتصار دفعة رائعة قبل مواجهته المرتقبة منتصف الأسبوع الحالي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



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