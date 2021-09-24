غوارديولا غير قلق من تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي في المواجهات الأخيرة

المصدر: د ب أ

قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن سلسلة الانتصارات التي حققها تشيلسي على فريقه، بما فيها نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبحت من الماضي، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، فاز على غوارديولا في ثلاث مباريات في فترة قصيرة في الموسم الماضي، بدأت بالفوز 1 / صفر في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم 2 / 1 في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل الفوز 1 / صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة بورتو البرتغالية.

وأوضح غوارديولا، اليوم الجمعة: "سنستعد لتلك المباراة مثلما استعددنا لمواجهة ساوثهامبتون وكذلك المباريات الماضية، كل مباراة تكون بمثابة تحد جديد وفرصة للتطور والتعلم والعمل بشكل جيد".

وتابع: "أنها مباراة مختلفة تماما عن المباريات الماضية، في كأس الاتحاد كانت مباراة الدور قبل النهائي، وخسرناها، وفي بطولة الدوري كنا قد حسمنا اللقب بالفعل، أما بالنسبة لنهائي دوري أبطال أوروبا، فقد كانت مباراة كبيرة جدا".

وأوضح المدرب الإسباني: "نحن نحاول التعلم، إنها منافسة جديدة الآن".

وتعرض غوارديولا لانتقادات عديدة بسبب أخطائه الفنية في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما بدأ المباراة بدون لاعب وسط دفاعي، بعدما تواجد كل من الثنائي رودري وفيرناندينهو على مقاعد البدلاء، لكنه أكد أنه لم يندم على ذلك،

وأرجع سبب الهزيمة للعمل الدفاعي الكبير من فريق تشيلسي وقدرتهم على تحويل دفة المباراة لصالحهم.

وقال غوارديولا: "لقد لعبنا مباراة كبيرة، خسرنا لكننا لعبنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "لقد سيطروا على كل الجزئيات، ولهذا كان من الصعب أن نحقق شيئا أمام فريق استثنائي في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "انطباعي هو أننا لعبنا بشجاعة وشخصية كبيرة، لكننا للأسف لا يمكننا فعل ذلك بدون هجمات مرتدة وكرات طويلة، الكرات الثانية لم تكن جيدة بشكل كاف وهم نجحوا في الفوز علينا".

وستكون رحلة مانشستر سيتي إلى ملعب "ستامفورد بريدج" هي أول اختبار صعب للفريق من أصل ثلاث مباريات صعبة في اختبار مبكر لإمكانياته هذا الموسم، حيث سيواجه بعد ذلك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ليفربول يوم الأحد في بطولة الدوري.

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