رابطة الأندية الأوروبية تحذر من التأثير "المدمر" لخطة الإصلاح بالفيفا

المصدر: د ب أ

ذكرت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) أن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بمستقبل كرة القدم سيكون لها تأثير "مباشر ومدمر" على مستوى كرة القدم للأندية.

ويواجه الفيفا انتقادات من جانب ايكا بسبب خطط مثيرة للجدل تتضمن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، دون إجراء مشاورات بشكل صحيح.

وفي بيانها الحاسم، قامت رابطة ايكا بتنبيه الفيفا إلى "التزامه القانوني" بضمان الحصول على دعم الأندية وتأييدها لأي هيكلة جديدة لروزنامة المباريات الدولية.

وجاء في بيان رابطة ايكا التي تمثل 247 ناديا في قارة أوروبا، أن الرابطة تتابع، بقلق بالغ، إطلاق الفيفا حملات علاقات عامة نشطة وسعيه لتطبيق إصلاحات على روزنامة المباريات الدولية خاصة بإقامة كاس العالم كل عامين.

وجاء بيان ايكا ليوضح أن الأندية الأوروبية وروابط مسابقات الدوري متحدة في معارضة الخطط التي أثارت أيضا انتقادات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ضد الفيفا بداعي غياب التشاور، وقد طالبه بوقف "الحملات الترويجية" التي تهدف لدعم هذه الخطط.

وأثنى لاعبون ومدربون سابقون أمثال رونالدو، الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2002، وبيتر شمايكل وتيم كاهيل وأفرام جرانت، على المقترحات خلال جلسات إعلامية نظمها الفيفا ونشرت على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

واتفقت رابطة ايكا مع الفيفا على أن رونامة المباريات الدولية بحاجة إلى إصلاح، حيث ذكرت في بيانها أن الروزنامة بحاجة إلى "تحديث وتبسيط" وأن تكون فترات التوقف الدولي أقل لمراعاة حماية اللاعبين وصحتهم وتحقيق التوازن بين المشاركات على مستوى المنتخبات والأندية.

وأضافت رابطة ايكا في بيانها أنه نظرا لأهمية روزنامة المباريات الدولية بالنسبة لأندية كرة القدم وكذلك مركزية الأندية بالنسبة للروزنامة، :"تكرر الرابطة بأدق العبارات أن أي قرارات تتعلق بمستقبلها لا يمكن أن تأتي إلا بموافقة أندية كرة القدم، وبمراعاة رفاهية اللاعبين، بما يتماشى أيضا مع الالتزامات القانونية التي ليس هناك حاجة لإعادة ذكرها."

وأضافت الرابطة :"باختصار، يجب أن تقوم إصلاحات روزنامة المباريات الدولية على نتائج متفق عليها بشكل مشترك ومتوازنة وتصب لمصلحة الجميع، وأن تأتي بعد مشاورات صادقة ومفصلة، ولا توجه فقط للمصالح الفردية للفيفا."

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يخفى على الفيفا أن اليويفا ورابطة ايكا أبديا مخاوفهما على رفاهية اللاعبين في الوقت الذي يدعمان فيه خطط التوسع في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من موسم 2024 / 2025 والتي ستضيف 100 مباراة أخرى في الموسم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويعتزم الفيفا عقد قمة عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل للتشاور مع جميع الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء.

ويأتي ذلك إلى جانب الدعوات المنفصلة التي وجهها الفيفا يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري إلى المعنيين ومن بينهم الاتحادات القارية ومنها اليويفا ورابطة ايكا ومنتدى الدوريات العالمية والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وطبقا لمقترح طرحه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البداية، كان اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في مايو قد شهد تصويت الأغلبية على إجراء دراسة جدوى لإجراء إصلاحات على الروزنامة.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنه يود أن تصوت الاتحادات الوطنية الأعضاء على المقترحات قبل نهاية العام الحالي.

وقال الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي والذي قاد فريقا استشاريا وضع الخطط باعتباره رئيسا لمنظمومة التطوير الرياضي في الفيفا، إن "رد الفعل العاطفي" على المقترحات لم يكن مفاجئا لكنه يشعر بأن الناس سيتفقوا إذا درسوا التفاصيل.

وقال فينجر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"بعد تقديم مقترحات إقامة كأس العالم كل عامين، كانت هناك ردود فعل عاطفية."

وأضاف :"لست مندهشا. بعض الأشخاص الذين عارضوا الأمر تماما، تراجعوا عن موقفهم بعد رؤية اقتراحي."

ودافع فينجر عن مقترحاته، وأكد أنه لا يعيش في مرحلة "غرور"، وصرح في المقابلة التي نشرت أمس الخميس إن التغييرات المقترح تطبيقها اعتبارا من عام 2025 ستفيد كل الأطراف المعنية.

وتشمل المقترحات إقامة كأس العالم كل عامين اعتبارا من نسخة 2026 بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، وإقامة البطولات القارية في الأعوام الفردية، وأن يشهد كل عام فترة توقف دولي واحدة أو فترتين بدلا من خمس كي لا يخوض اللاعبون عددا أكبر من المباريات.

وكان اليويفا في مقدمة المنتقدين للمقترحات، وهدد ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا بالمقاطعة.

وقال فينجر :"أعتقد أننا إذا مضينا قدما بهذا الشكل، سنصطدم بالحائط"، وتحدث عن "فوضى" و"ازدحام" في اللعبة.

وأضاف فينجر :"الأمر لا يتعلق بي، وإنما يتعلق باقتراح من شأنه أن يجعل كرة القدم أفضل وأكثر وضوحا وبساطة وأكثر أهمية للعالم. أنا لست في رحلة غرور. لقد طلب مني المساعدة في تشكيل جدول الغد (جدول المنافسات في المستقبل)، وأتشاور مع العالم بأسره."

وأضاف :"ما يضر باللاعبين بالتأكيد هو السفر المتكرر والرحلات الطويلة. وبتقليل فترة التصفيات، أعتقد أن الأندية ستستفيد واللاعبون سيستفيدون."

ورفض فينجر ما يتردد حول أن التكرار سيقلل من قيمة كأس العالم وأن بطولة كأس العالم للسيدات ستعاني في حالة إقامتها في العام نفسه الذي يقام فيه مونديال الرجال.

وقال فينجر :"كأس العالم تشكل حدثا ضخما لا أعتقد أن مكانته ستتأثر. فأنت تريد أن تكون الأفضل في العالم، وتريد أن تكون الأفضل في العالم في كل عام."

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