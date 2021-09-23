رئيس برشلونة لكومان: قد نضطر لاتخاذ قرارات إذا اقتضت الضرورة

المصدر: د ب أ

حذر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني المدرب الهولندي رونالد كومان من أن النادي قد يضطر لاتخاذ بعض القرارات إذا اقتضت الضرورة.

ويعاني كومان من ضغوط متزايدة بعد البداية الباهتة للموسم الحالي من الدوري الإسباني بجانب الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب برشلونة من إقالة كومان والاستعاضة عنه بروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي.

وقال لا بورتا في تصريحات لبرنامج " ال شيرينجويتو" التليفزيوني اليوم الخميس "نحن مع المدرب، إنه مدرب الفريق الأول لبرشلونة وما نريده هو أن تسير الأمور بشكل جيد".

وأضاف "كل المدربين ليس فقط كومان يعتمدون على النتائج ، وفي حالة برشلونة طريقة اللعب أيضا ، كومان هو مدربنا ونحن معه اليوم".

وتابع "نرى أن الفريق لا يؤدي بالشكل الذي نأمله ، في هذا السياق سنتصرف ونفكر دائما في برشلونة ... إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات سنتخذها".



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