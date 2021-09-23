المغربي حكيمي يمنح سان جيرمان فوزاً متأخراً في ميتز

المصدر: رويترز

سجل أشرف حكيمي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على أرض ميتز متذيل الترتيب أمس الأربعاء، ليحافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

وأحرز المدافع المغربي هدفه الأول بعد خمس دقائق من البداية، وأضاف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة من سبع مباريات.

وجاء هذا الفوز بعد ثلاثة أيام من فوز فريق العاصمة على أولمبيك ليون بالنتيجة ذاتها بفضل هدف آخر في الثواني الأخيرة.

ويتفوق باريس سان جيرمان على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي تعادل على ملعب أنجيه بدون أهداف وله مباراة مؤجلة، بفارق سبع نقاط.

ويملك ميتز ثلاث نقاط من سبع مباريات.

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