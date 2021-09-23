ويستهام يثأر من اليونايتد وركلات الترجيح تقود تشيلسي وتوتنهام للدور الـ 4 بكأس الرابطة

المصدر: د ب أ

ودع فريق مانشستر يونايتد مبكرا بطولة دوري كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه ويستهام يونايتد أمس الأربعاء في الدور الثالث للمسابقة.

وعلى ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد، ارتدى الأرجنتيني مانويل لانزيني ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليقوده نحو التأهل للدور الرابع في البطولة.

وبهذا الفوز، ثأر ويستهام من خسارته 1 / 2 على ملعبه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقادت ركلات الترجيح تشيلسي لمواصلة مسيرته في البطولة على حساب ضيفه أستون فيلا.

وتعادل الفريقان 1 / 1 في الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، حيث بادر تيمو فيرنر بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 54، غير أن كاميرون آرتشر أدرك التعادل لأستون فيلا، ليحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيج التي ابتسمت للفريق الأزرق.

وانطبق الأمر ذاته على توتنهام، الذي تأهل للدور التالي، بعد فوزه 3 / 2 على مضيفه وولفرهامبتون، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، لتمنح ركلات الترجيح بطاقة الصعود للفريق اللندني.

وتأهل أرسنال للدور الرابع في البطولة، بفضل فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه آي إف سي ويمبلدون، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان).

وافتتح أليكسندر لاكازيتي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه إيميل سميث روي وإيدي نيكيتاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 على الترتيب.

وصعد ليستر سيتي للدور ذاته، إثر تغلبه 2 / صفر على مضيفه ميلوال، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

جاء هدفا ليستر في الشوط الثاني، حيث أحرز أديمولا لوكمان الهدف الأول للفريق الملقب بـ(الثعالب) في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله النيجيري كيليتشي إيهيناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ولحق برايتون بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه سوانسي سيتي.

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