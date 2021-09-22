أياكس ينفرد بصدارة الدوري الهولندي وفيليم يقتنص الوصافة

المصدر: د ب أ

انفرد فريق أياكس أمستردام بصدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على مضيفه فورتونا سيتارد 5 /صفر أمس الثلاثاء في المرحلة السادسة التي شهدت فوز فيليم على مضيفه فالفيك 2 /1.

ومهد أياكس للفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف نظيفة في الدقائق 11 و27 و38، عن طريق ستيفن برجيوس والمغربي نصير مزراوي والصربي دوشان تاديتش.

وفي الشوط الثاني أحرز الغاني محمد قدوس والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 72 و79.

الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 16 نقطة متقدما بثلاث نقاط على فيليم الوصيف وبأربع نقاط عن إيندهوفن صاحب المركز الثالث وتوقف رصيد فورتونا سيتارد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وحسم فيليم الفوز على فالفيك بهدفين حملا توقيع كواسي ويريدت وماتس كوهليرت في الدقيقتين 52 و60 مقابل هدف لأصحاب الأرض سجله ميل ميلينستين في الدقيقة الأخيرة.

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