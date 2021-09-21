نابولي ينتزع صدارة الكالتشيو بـ "رباعية" في أودينيزي

المصدر: رويترز

واصل نابولي بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير 4-صفر على ملعب أودينيزي، ليحقق انتصاره الرابع في أربع مباريات ويتصدر ترتيب المسابقة أمس الاثنين.

وأحرز فيكتور أوسيمن الهدف الأول للفريق الزائر في الدقيقة 24 بعدما أكمل تسديدة لورينتسو إنسيني على خط المرمى ليضع الكرة في الشباك، بينما أضاف أمير رحماني الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من ركلة حرة رائعة.

وجعل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي النتيجة 3-صفر بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة جيدة أخرى.

وأحرز الضيوف الهدف الرابع بواسطة البديل هيرفينج لوزانو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء قرب النهاية.

وتفوق نابولي على إنتر ميلان حامل اللقب ليتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، بينما تلقى أودينيزي أول خسارة في الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثامن.

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