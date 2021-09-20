مدرب إنتر يوجه رسالة إلى صلاح ويتغنى بعروض محرز وزياش

المصدر: د ب أ

وجه سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسالة إلى المصري الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بشأن موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، حيث طالبه بالتفكير بقلبه قبل أي شيء آخر.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى تعثر مفاوضات ليفربول للتجديد مع محمد صلاح، بسبب رغبة اللاعب المصري في الحصول على راتب أسبوعي قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، وهو أكثر من ضعف ما يعرضه النادي الإنجليزي.

وعلق إنزاجي على موقف محمد صلاح من التجديد في مقابلة خاصة مع "العين الرياضية" التي تصدر من العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث طالبه بأن يفكر بقلبه أولا، وأن يتخذ القرار الأفضل له، لا سيما وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال إنزاجي :"بالنسبة لي صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ولقد شاهدته عن قرب عندما كنت في أيامي الأولى كمدرب لفريق لاتسيو، وكان هو لاعبا في روما".

وأضاف :"محمد صلاح لاعب رائع، ونصيحتى له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، وأن يختار الأفضل لنفسه".

وتغنى المدرب الإيطالي بقدرات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث اعتبر أنه من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وكذلك الأمر للمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.

وقال إنزاجي :"محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي".

وأضاف :"لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية لكن عندما عاد، كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت".

وعلق مدرب إنتر ميلان أيضا على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن غريم فريقه التقليدي يوفنتوس، للانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 12 عاما قضاها خارج ملعب "أولد ترافورد".

وقال إنزاجي :"يوفنتوس فريق كبير ولن يتأثر برحيل أي من نجومه، حتى وإن كان رونالدو، وبالطبع سيبقى اليوفي أكبر المنافسين على اللقب".

وفيما يتعلق باللاعب البرتغالي، أوضح :"بالنسبة لكريستيانو رونالدو فهو يستطيع أن ينجح أينما ذهب، نظرا لأنه يمتلك عقلية احترافية مختلفة".

كذلك تحدث إنزاجي على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وقال المدرب الإيطالي :"لم أتوقع رحيل ميسي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان على الإطلاق، لكن للأسف هذه هى كرة القدم، وما خلفته جائحة كورونا من أزمات مالية، ما سبب عدم الاتفاق بينه وبين برشلونة، مما جعله يرحل في النهاية".

وعن طموحات إنتر ميلان في الموسم الجديد، لا سيما بعد رحيل عدد من اللاعبين مثل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي وأشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الغموض حول لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، قال إنزاجي :"في الميركاتو الصيفي قمنا بتدعيم صفوف الفريق ببعض الصفقات القوية، ولاعبين من الطراز الفريد، من أجل تعويض الراحلين، وعلى رأسهم أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو، بالإضافة إلى موقف إريكسن الغامض".

وأضاف :"نتمنى أن نقدم موسما قويا هذا العام، لأنني أعلم جيدا أن معظم الفرق هذا الموسم ستقدم مستويات رائعة وقوية جدا مثل روما ولاتسيو وميلان ويوفنتوس ونابولي، وجميعهم قادرون على الفوز بالدوري الإيطالي".

وتولى إنزاجي تدريب إنتر ميلان مطلع الموسم الحالي، خلفا للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب استمر 11 عاما.



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