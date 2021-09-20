كورنثيانز يعزز سجله الخالي من الهزائم إلى 7 مباريات في الدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

حافظ كورنثيانز على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي بتعادله 1-1 بملعبه مع أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس الأحد.

وبقي الفريق القادم من ساو باولو في المركز السادس برصيد 30 نقطة لكنه لن يكون سعيدا بعدم حصوله على النقاط الثلاث أمام فريق يحتل المركز 17 في ترتيب المسابقة التي تضم 20 فريقا.

ووضع الظهير الأيسر مارلون الفريق الزائر في المقدمة بعد سبع دقائق لكن جوليانو عادل النتيجة لصالح كورنثيانز بعد عشر دقائق أخرى بعد هجمة شارك فيها الوافدان الجديدان ويليان وروجر جيديش.

وتعادل كورنثيانز الآن في ثلاث مباريات على التوالي ويواجه غريمه التقليدي بالميراس في مباراته التالية يوم 25 سبتمبر.

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