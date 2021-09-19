هالاند يقود دورتموند لاكتساح يونيون برلين برباعية

المصدر: د ب أ

واصل بوروسيا دورتموند صحوته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على ضيفه يونيون برلين اليوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز بايرليفركوزن 3 / 1 على مضيفه شتوتجارت.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثامن.

وبادر دورتموند بالتسجيل سريعا عن طريق رافاييل جوريرو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

وكان هالاند قد سجل في مباراتي دورتموند الأخيرتين ببوندسليجا مع بايرليفركوزن وهوفنهايم، قبل أن يحرز أيضا في مرمى بشكتاش التركي يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الثالث لدورتموند عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز مارفين فرايدريتش، مدافع يونيون برلين، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

واستغل يونيون برلين التراجع النسبي في أداء لاعبي دورتموند، ليعود إلى اللقاء مجددا بعدما أحرز هدفين عن طريق لاعبيه ماكس كروز وأندرياس فولجسامر في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و81 على الترتيب.

وعاد هالاند ليهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لدورتموند وهدفه الشخضي الثاني في الدقيقة 83، ليقضي نهائيا على أمال الضيوف في إدراك التعادل.

من جانبه، تحدى بايرليفركوزن النقص العددي ضد مضيفه شتوتجارت، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة، بعدما تغلب 3 / 1 على منافسه في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد ليفركوزن، الذي خسر أمام دورتموند في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 10 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد شتوتجارت، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ليفركوزن مبكرا عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 19، لكن الفريق الضيف اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أندريش في الدقيقة 32.

واستغل شتوتجارت النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل أوريل مانجالا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 39، غير أن فلوريان فيرتز أضاف الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 70.



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